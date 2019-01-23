СМИ опубликовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»

В СМИ появилась запись голосового сообщения, которое нападающий «Кардиффа»отправил в групповой чат WhatsApp.

Эмилиано Сала goal.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Это случилось перед тем, как самолет, на котором футболист летел из Франции в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем.

«Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу на самолете, который, кажется, вот-вот развалится, лечу в Кардифф.

Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Как дела, братья и сестры, все в порядке?

Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно», — приводит текст сообщения Ole. 0