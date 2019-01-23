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    СМИ опубликовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»

    Между тем Происшествия Кардифф Сити Футбол Англии Нант Футбол Франции
    В СМИ появилась запись голосового сообщения, которое нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала отправил в групповой чат WhatsApp.

    Эмилиано Сала
    Эмилиано Сала
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    Это случилось перед тем, как самолет, на котором футболист летел из Франции в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем.

    «Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу на самолете, который, кажется, вот-вот развалится, лечу в Кардифф.

    Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Как дела, братья и сестры, все в порядке?

  • Самолет с новичком «Кардиффа» пропал по пути из Франции
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    • Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно», — приводит текст сообщения Ole. 0

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