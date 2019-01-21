Экс-защитник сборной Англии завершил карьеру

Экс-защитникрешил завершить игровую карьеру.

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34-летний футболист по ходу этого сезона находился в статусе свободного агента и в итоге принял решение повесить бутсы на гвоздь.

«Каждый игрок знает, когда наступает время завершить карьеру. Я всегда хотел оставаться молодым, но невозможно показывать тот же уровень в 34 года», — цитирует Джонсона Talksport.

Последним клубом Джонсона был «Сток Сити». По ходу карьеры защитник также играл за «Вест Хэм», «Миллуол», «Челси», «Портсмут» и «Ливерпуль».

В составе сборной Англии Джонсон провел 54 матча, в которых забил 1 гол. 0