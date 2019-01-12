Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Англиивключен в число кандидатов на пост рулевого, сообщает The Telegraph.

Главным кандидатом на должность остается Маурисио Почеттино, однако в «МЮ» опасаются, что он не захочет уходить из «Тоттенхэма».

До конца сезона «МЮ» руководит Оле Гуннар Сульшер, который принял команду после отставки Жозе Моуринью. По окончании сезона он должен вернуться в норвежский «Мольде».

Контракт Саутгейта со сборной рассчитан до окончания чемпионата мира-2022. Он возглавил национальную команду в 2016 году.

Под руководством Саутгейта на чемпионате мира в России англичане впервые с 1990 года дошли до полуфинала и заняли в итоге четвертое место. 0