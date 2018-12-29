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    Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

    Серия A Футбол Италии Ювентус Сампдория Календарь Серии А
    «Ювентус» одержал победу над «Сампдорией» в домашнем матче 19-го тура итальянской Серии A.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 2:1.

    Уже на 2-й минуте Криштиану Роналду вывел хозяев вперед, забив с передачи Пауло Дибалы.

    Спустя полчаса гостям удалось отыграться благодаря пенальти, который реализовал Фабио Квальярелла.

    На 65-й минуте Роналду тоже забил с пенальти, оформив дубль.

    За несколько минут до финального свистка Риккардо Сапонара отправил мяч в ворота «Юве», но арбитр гол не засчитал после просмотра видеоповтора.

    «Ювентус» продлил свою беспроигрышную серию до 19 матчей и занимает первое место в турнирной таблице (53 очка). «Сампдория» идет пятой (29 очков). 0

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