Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

одержал победу надв домашнем матче 19-го тура итальянской Серии A.

Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 2:1.

Уже на 2-й минуте Криштиану Роналду вывел хозяев вперед, забив с передачи Пауло Дибалы.

Спустя полчаса гостям удалось отыграться благодаря пенальти, который реализовал Фабио Квальярелла.

На 65-й минуте Роналду тоже забил с пенальти, оформив дубль.

За несколько минут до финального свистка Риккардо Сапонара отправил мяч в ворота «Юве», но арбитр гол не засчитал после просмотра видеоповтора.

«Ювентус» продлил свою беспроигрышную серию до 19 матчей и занимает первое место в турнирной таблице (53 очка). «Сампдория» идет пятой (29 очков). 0