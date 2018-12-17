Радимов: «Зениту» мог достаться кто-нибудь и попроще «Фенербахче»

Экс-капитан «Зенита», главный тренер «Зенита-2»прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит» в первом раунде плей-офф турнира сыграет с «Фенербахче». Первый матч пройдет 12 февраля, ответный — 21 февраля.

«Нужно ли "Зениту" радоваться, что у "Фенербахче" неудачи в чемпионате или надо напрягаться? Напрягаться, конечно.

Неудачи в чемпионате — стечение обстоятельств, такое бывает у всех. Слышал, что по именам у "Фенербахче" хорошая команда.

Не нужно забывать, что в Турции всегда тяжело играть. Вообще-то, судя по этой жеребьевке, "Зениту" мог достаться кто-то и попроще — условный "Мальме" или еще кто-нибудь.

Матч в Турции будет тяжелым, естественно. Мы играли там с "Зенитом" против "Бешикташа" — это было очень тяжело», — приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс».

На групповом этапе стамбульская команда заняла второе место в группе D («Динамо» Загреб, «Спартак» Трнава, «Андерлехт»). В чемпионате Турции «Фенербахче» после 16 туров занимает предпоследнее 17-е место. 0