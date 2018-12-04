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    Ерёменко близок к уходу из «Спартака»

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Московский «Спартак» намерен расстаться с полузащитником Романом Ерёменко уже этой зимой, сообщает «Чемпионат».

    Роман Еременко
    Роман Еременко
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    По информации издания, вероятность продления контракта с футболистом крайне низка. В частности, это связано с медицинским состоянием финна, который в последний раз выходил на поле 4 ноября.

    В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний игрок провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.

    Еременко перешёл в «Спартак» в начале августа этого года, совершив возвращение в большой футбол после длительной дисквалификации за употребление кокаина.

    В России он также играл за «Рубин» и ЦСКА, становился чемпионом России в сезоне-2015/16, выигрывал Кубок России в сезоне-2011/12 и признавался MVP Премьер-Лиги в сезоне-2014/15. 0

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