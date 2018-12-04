Ерёменко близок к уходу из «Спартака»

Московскийнамерен расстаться с полузащитникомуже этой зимой, сообщает «Чемпионат»

По информации издания, вероятность продления контракта с футболистом крайне низка. В частности, это связано с медицинским состоянием финна, который в последний раз выходил на поле 4 ноября.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний игрок провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.

Еременко перешёл в «Спартак» в начале августа этого года, совершив возвращение в большой футбол после длительной дисквалификации за употребление кокаина.

В России он также играл за «Рубин» и ЦСКА, становился чемпионом России в сезоне-2015/16, выигрывал Кубок России в сезоне-2011/12 и признавался MVP Премьер-Лиги в сезоне-2014/15. 0