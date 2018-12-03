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    Пропавший футболист «Локомотива» найден мертвым

    Локомотив Между тем Происшествия
    Полузащитника молодежной команды «Локомотива» Алексея Ломакина нашли мертвым спустя два дня после пропажи, информирует 360tv.ru.

    Алексей Ломакин
    Алексей Ломакин
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    Футболист пропал 30 ноября. Мать спортсмена рассказала, что ее сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», переночевал там, а потом перестал выходить на связь.

    Накануне был обнаружен телефон Ломакина. Он оставил его в такси вместе с рюкзаком. В автомобиле он ехал с другом, который рассказал, что они вместе употребляли спиртные напитки.

    В московском «Локомотиве» подтвердили информацию о смерти Алексея Ломакина, являющегося воспитанником клуба.

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    • «Обстоятельства трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшим», — заявили в пресс-службе московской команды.

    С февраля этого года он выступал за основную команду «железнодорожников». В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 18-летний футболист не принял участия ни в одном матче. 0

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