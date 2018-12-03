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    Пропал полузащитник «Локомотива»

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    Мать полузащитника московского «Локомотива» Алексея Ломакина обратилась в полицию с просьбой найти сына, сообщает агентство городских новостей «Москва».

    Алексей Ломакин
    Алексей Ломакин
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    В пятницу, 30 ноября, Ломакин уехал на процедуры в ДЦ ФК «Локомотив» и после проведенной там ночи пропал. Телефон футболиста появился в сети 2 декабря. Как оказалось, он забыл его в такси, в котором ехал вместе с другом Иваном. Мать узнала у него, что они вместе употребляли алкогольные напитки, но вспомнить, где именно они проводили время, Иван не смог.

    Мать футболиста в обращении в полицию отметила, что Ломакин «иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид", от которого поведение его становится неадекватным».

    Ломакин является воспитанником «Локомотива», а с февраля этого года выступает за основную команду «железнодорожников». В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 18-летний футболист не принял участия ни в одном матче. 0

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