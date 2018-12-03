«Зенит» в Туле проиграл «Арсеналу»

Счет в матче уже на 6-й минуте открыли хозяева. После провала обороны «Зенита» убежал один на один Ткачев, но в последний момент в подкате защитник сумел выбить у него мяч из-под ног.
Однако, Кангва оказался первым на подборе уже во вратарской, отпасовал в центр и в руках у Лунева мяч все-таки пересек линию ворот. Автогол записали на вратаря.
На 21-й минуте питерцы отыгрались. Эрнани здорово прострелил низом с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Кузяев ударом в падении переправил мяч в сетку ворот Левашова.
«Арсенал» вновь вышел вперед на 39-й минуте. Мирзов получил мяч на границе штрафной, обработал его и мощно пробил в дальний угол, под самую штангу.
Счет вновь сравнялся на 57-й минуте. Дриусси сбросил мяч в центре чужой штрафной на оставшегося без опеки Эрнани, а тот пробил низом точно в ворота Левашова.
На 74-й минуте, после длинной передачи из глубины поля к штрафной «Зенита» Мевля умудрился грудью сбросить мяч на Кангва, а тот затем уверенно реализовал выход один на один, выведя туляков вперед.
А спустя три минуты Кадири исполнил классный заброс к штрафной «Зенита», где Бакаев здорово ушел от нескольких соперников и исполнил точный удар в дальний угол ворот Лунева.
После этой победы «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», имея в активе 34 балла, продолжает лидировать в чемпионате.
В следующем туре «Арсенал» 10 декабря в гостях встретится с «Ахматом», а «Зенит» днем ранее на своем поле сыграет против «Рубина». 0