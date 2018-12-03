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    «Зенит» в Туле проиграл «Арсеналу»

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула Зенит Календарь РФПЛ
    Тульский «Арсенал» одержал домашнюю победу над питерским «Зенитом» (4:2) в домашнем матче 16-го тура чемпионата России.

    «Зенит» — «Арсенал»
    «Зенит» — «Арсенал»
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    Счет в матче уже на 6-й минуте открыли хозяева. После провала обороны «Зенита» убежал один на один Ткачев, но в последний момент в подкате защитник сумел выбить у него мяч из-под ног.

    Однако, Кангва оказался первым на подборе уже во вратарской, отпасовал в центр и в руках у Лунева мяч все-таки пересек линию ворот. Автогол записали на вратаря.

    На 21-й минуте питерцы отыгрались. Эрнани здорово прострелил низом с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Кузяев ударом в падении переправил мяч в сетку ворот Левашова.

    «Арсенал» вновь вышел вперед на 39-й минуте. Мирзов получил мяч на границе штрафной, обработал его и мощно пробил в дальний угол, под самую штангу.

    Счет вновь сравнялся на 57-й минуте. Дриусси сбросил мяч в центре чужой штрафной на оставшегося без опеки Эрнани, а тот пробил низом точно в ворота Левашова.

    Календарь и таблица РПЛ

    На 74-й минуте, после длинной передачи из глубины поля к штрафной «Зенита» Мевля умудрился грудью сбросить мяч на Кангва, а тот затем уверенно реализовал выход один на один, выведя туляков вперед.

    А спустя три минуты Кадири исполнил классный заброс к штрафной «Зенита», где Бакаев здорово ушел от нескольких соперников и исполнил точный удар в дальний угол ворот Лунева.

    РПЛ. 16-й тур
    «Арсенал» — «Зенит» — 4:2 (2:1)
    Голы: 1:0 — Кангва (6), 1:1 — Кузяев (21), 2:1 — Мирзов (39), 2:2 — Эрнани (57), 3:2 — Кангва (74), 4:2 –Бакаев (77)«Арсенал»: Левашов, Беляев, Мохаммед, Альварес, Григалава, Ткачев, Бакаев (Горбатенко, 83), Мирзов, Костадинов, Кангва, Комбаров«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля (Заболотный, 79), Ерохин, Кузяев, Эрнани, Мак, Паредес (Смольников, 73), Дриусси (Маркизио, 84), ДзюбаПредупреждения: Альварес (21), Мирзов (41), Паредес (41), Кузяев (53), Дзюба (71), Анюков (86)

    После этой победы «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», имея в активе 34 балла, продолжает лидировать в чемпионате.

    В следующем туре «Арсенал» 10 декабря в гостях встретится с «Ахматом», а «Зенит» днем ранее на своем поле сыграет против «Рубина». 0

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