«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Тюменью»

на своем поле вырвал победу ув матче 21-го тура первенства ФНЛ — 2:1 (0:1).

Автором первого гола встречи стал нападающий «Тюмени» Данил Карпов, забивший на 38-й минуте матча. В конце матча, на 87-й минуте, хабаровская команда сравняла счёт — забитый мяч на счету украинского защитника Виталия Приндеты. Автором победного гола стал полузащитник хабаровчан Денис Дедечко, отличившийся на 90-й минуте.

«СКА-Хабаровск» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до пяти матчей и в таблице с 29 очками располагается на девятой строчке. «Тюмень» (22) занимает 16 место. 0