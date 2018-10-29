Ходдл — в тяжелом состоянии после сердечного приступа

Бывший главный тренернаходится в тяжелом состоянии после перенесенного сердечного приступа.

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27 октября Ходдл потерял сознание во время съемок на британском телевидении и был доставлен в больницу.

«Гленн остается в тяжелом состоянии, но хорошо реагирует на лечение. Его родственники благодарны всей футбольной семье и всем, кто прислал теплые слова поддержки, это очень ценно», — приводит слова представителя Ходдла Sky Sports.

Напомним, 61-летний Ходдл тренировал сборную Англии в период с 1996 по 1999 годы. Также специалист работал с «Суиндон Таун», «Челси», «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном». 0