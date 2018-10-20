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    «Оренбург» — «Енисей»: Стартовые составы

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    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Енисея» на матче 11-го тура РПЛ.

    «Оренбург» — «Енисей»: Стартовые составы
    «Оренбург» — «Енисей»: Стартовые составы
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    «Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Попович, Мишкич, Козлов.

    Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Чуканов, Галаджан, Деспотович.

    «Енисей»: Филиппов, Ятченко, Кичин, Занев, Грицаенко, Комолов, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул.

    Запасные: Нестеренко, Рожков, Гасанов, Комков, Семакин, Гавазай, Кутьин, Обрадович.

    Поединок состоится сегодня, 20 октября, в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 11:30 по мск. 0

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