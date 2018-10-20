«Оренбург» — «Енисей»: Стартовые составы
ФК «Оренбург»
«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Попович, Мишкич, Козлов.
Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Чуканов, Галаджан, Деспотович.
«Енисей»: Филиппов, Ятченко, Кичин, Занев, Грицаенко, Комолов, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул.
Запасные: Нестеренко, Рожков, Гасанов, Комков, Семакин, Гавазай, Кутьин, Обрадович.
Поединок состоится сегодня, 20 октября, в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 11:30 по мск. 0