Кирилла Кокорина оставили в СИЗО

, брат форварда «Зенита», останется под стражей в СИЗО «Бутырка», сообщает «Чемпионат».

Соответствующее решение принял московский суд, рассматривая апелляцию.

«Не знаю, что сказать. Я сдал все свои паспорта, мне непонятно, как я могу скрыться от следствия. Могу находиться дома и не причинять никому вреда.

Ничего не хочу дополнить. Я поддерживаю адвоката», — заявил Кокорин-младший суду по видеосвязи.

Московский городской суд постановил не удовлетворять апелляцию на заключение под стражу. Таким образом, его ходатайство на перевод под домашний арест не удовлетворено.

Ранее суд отказался освободить из-под стражи полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Кирилл Кокорин вместе с братом и Мамаевым стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. 0