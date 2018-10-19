Суд отказался освободить Мамаева из-под стражи

Московский суд признал законным заключение под стражу полузащитника «Краснодара», обвиняемого в хулиганстве и побоях, сообщает «Спорт-Экспресс».

Судья отклонила апелляционную жалобу адвоката Игоря Бушманова, который просил избрать Мамаеву меру пресечения в виде запрета определенных действий и разрешить тренироваться вместе с одноклубниками из «Краснодара».

«Прошу сберечь для российского футбола этого игрока. Сильный и эффективный урок уже преподнесен», — сказал адвокат.

Сам Мамаев принес публичные извинения и поблагодарил своих близких за поддержку.

«Уважаемый суд! Ваша честь! Поддерживаю позицию адвоката. Не принимал участия в хулиганских действиях. Это подтвердила очная ставка и слова Дениса Пака. Что касается, других пострадавших — Соловчука, Гайсина и Ушаковой, я хотел бы публично извиниться. Готов понести установленную законом ответственность, возместить весь ущерб.

Если это возможно, хотел бы примирение сторон. У всех прошу прощения — у коллег и болельщиков. Мне необходимо находиться с семьёй, с женой и с маленькими детьми! Готов сотрудничать со следствием, всегда буду появляться в управлении.

Еще выражаю благодарность всем, кто поддерживал меня и семью. Надеюсь, суд рассмотрит все данные моего адвоката и будет принято правильное решение», — отметил Мамаев.

Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. 0