«Томь» оштрафована за задержку матча против «Сочи»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовалза задержку начала матча 16-го турапротив

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Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«За задержку матча 16-го тура чемпионата ФНЛ между "Томью" и "Сочи" КДК РФС принял решение оштрафовать томский клуб на 20 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Начало игры было задержано по вине игроков «Томи», которые выразили протест против задержек заработной платы. На встречу против «Сочи» футболисты хозяев вышли в майках с надписью «Томь. Результат за бесплатно». Победу в матче со счетом 1:0 одержали футболисты «Томи». 0