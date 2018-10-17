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    «Томь» оштрафована за задержку матча против «Сочи»

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    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Томь» за задержку начала матча 16-го тура ФНЛ против «Сочи».

    Футболисты «Томи» устроили акцию протеста
    Футболисты «Томи» устроили акцию протеста
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    Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

    «За задержку матча 16-го тура чемпионата ФНЛ между "Томью" и "Сочи" КДК РФС принял решение оштрафовать томский клуб на 20 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца ТАСС.

    Начало игры было задержано по вине игроков «Томи», которые выразили протест против задержек заработной платы. На встречу против «Сочи» футболисты хозяев вышли в майках с надписью «Томь. Результат за бесплатно». Победу в матче со счетом 1:0 одержали футболисты «Томи». 0

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