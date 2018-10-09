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    Кокорин и Мамаев приедут на допрос в полицию 10 октября

    Между тем Скандалы РПЛ Футбол России Зенит Краснодар Календарь РФПЛ
    По информации телеграм-канала Mash, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приедут на допрос в полицию завтра, 10 октября.

    Александр Кокорин и Павел Мамаев
    Александр Кокорин и Павел Мамаев
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    Сообщается, что в полицейские отделения Москвы приехали все участники драк с футболистами в сопровождении своих адвокатов.

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