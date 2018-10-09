Кокорин и Мамаев приедут на допрос в полицию 10 октября

По информации телеграм-канала Mash, нападающий «Зенита»и полузащитник «Краснодара»приедут на допрос в полицию завтра, 10 октября.

Сообщается, что в полицейские отделения Москвы приехали все участники драк с футболистами в сопровождении своих адвокатов.

В полиции обеспокоены отсрочкой допроса Кокорина и Мамаева, так как считают, что футболисты специально тянут время для устранения следов алкоголя в крови.

Напомним, футболисты устроили драку с чиновником в московской кофейне. Позже стало известно, что Кокорин и Мамаев незадолго до этого еще на парковке избили человека, который сделал им замечание. 0