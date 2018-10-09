Кокорин и Мамаев приедут на допрос в полицию 10 октября

Александр Кокорин и Павел Мамаев
РПЛ
Сообщается, что в полицейские отделения Москвы приехали все участники драк с футболистами в сопровождении своих адвокатов.
В полиции обеспокоены отсрочкой допроса Кокорина и Мамаева, так как считают, что футболисты специально тянут время для устранения следов алкоголя в крови.
Напомним, футболисты устроили драку с чиновником в московской кофейне. Позже стало известно, что Кокорин и Мамаев незадолго до этого еще на парковке избили человека, который сделал им замечание. 0