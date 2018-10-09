«Зенит» накажет Кокорина за участие в драке

на своем официальном сайте выступил с обращением по поводу инцидента с форвардом

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«То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждем правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд.

Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство "Зенита" и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно», — гласит заявление клуба.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Дениса Пака в московском ресторане. Футболисты пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы. Их компания «кричала, шумела, отвратительно себя вела и нарывалась на замечания».

Футболистам сделал замечание один из постоянных клиентов, завтракавший в этом же зале. В итоге Кокорин и Мамаев избили мужчину прямо в здании, в том числе бросая в него стулья. Пака также назвали «каким-то китайцем», попросили вернуться на родину и следить за порядком там. 0