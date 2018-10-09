«Краснодар» хочет расторгнуть контракт с Мамаевым

выпустил второе официальное заявление в связи с информацией СМИ, согласно которой полузащитник командыи нападающийизбили чиновникав московской кофейне.

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«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий.

Первое, что мы можем сделать — это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок).

В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться», — говорится в заявлении.

Отметим, что ГУ МВД России по г. Москве уже возбудило уголовное дело по факту конфликта в кафе. 0