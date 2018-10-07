«Спартак» в добавленное время вырвал победу над «Енисеем»

обыгралсо счетом 3:2 в поединке десятого тура российской Премьер-лиги.

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На 47-й минуте счет открыл полузащитник гостей Михаил Игнатов, забивший первый гол за «Спартак». Защитник красноярцев Раде Дугалич отправил ответный мяч в ворота красно-белых на 51-й минуте игры. Через 8 минут арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, и его успешно реализовал форвард Зе Луиш. Через 10 минут 11-метровый удар был назначен в ворота Александра Максименко. Ответный пенальти реализовал защитник «Енисея» Валерий Кичин. Победный гол «Спартака» на 93-й минуте забил полузащитник Артем Тимофеев.

Также встреча стала дебютом в «Спартаке» полузащитника Романа Еременко, вышедшего на замену на 63-й минуте матча.

«Спартак» набрал 18 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице «Енисей» располагается на последней строчке с 5 баллами. Красно-белые прервали серию из четырех матчей без побед в чемпионате России.