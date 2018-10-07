ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хабиб не оставил сопернику шансовХабиб придушил Конора и оставил горькое послевкусие
  • 08:17
    • Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC
  • 13:41
    • «Спартак» в добавленное время вырвал победу над «Енисеем»
  • 13:03
    • «Ахмат» — «Анжи»: известны стартовые составы
  • 12:50
    • «Трактор» забросил семь шайб «Адмиралу»
  • 12:17
    • «Металлург» одолел «Амур» благодаря дублю Вольски
    Все новости спорта

    «Спартак» в добавленное время вырвал победу над «Енисеем»

    РПЛ Футбол России Спартак Енисей Календарь РФПЛ
    Московский «Спартак» обыграл «Енисей» в Красноярске со счетом 3:2 в поединке десятого тура российской Премьер-лиги.

    «Спартак» победил впервые с августа
    «Спартак» победил впервые с августа
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    На 47-й минуте счет открыл полузащитник гостей Михаил Игнатов, забивший первый гол за «Спартак». Защитник красноярцев Раде Дугалич отправил ответный мяч в ворота красно-белых на 51-й минуте игры. Через 8 минут арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, и его успешно реализовал форвард Зе Луиш. Через 10 минут 11-метровый удар был назначен в ворота Александра Максименко. Ответный пенальти реализовал защитник «Енисея» Валерий Кичин. Победный гол «Спартака» на 93-й минуте забил полузащитник Артем Тимофеев.

    Также встреча стала дебютом в «Спартаке» полузащитника Романа Еременко, вышедшего на замену на 63-й минуте матча.

    «Спартак» набрал 18 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице «Енисей» располагается на последней строчке с 5 баллами. Красно-белые прервали серию из четырех матчей без побед в чемпионате России.

    РПЛ. 10-й тур
    «Енисей» — «Спартак» — 2:3 (0:0)
    Голы: Игнатов, 47 (0:1). Дугалич, 51 (1:1). Зе Луиш, 60 — с пенальти (1:2). Кичин, 69 — с пенальти (2:2). Тимофеев, 90+3 (2:3)«Енисей»: Филиппов, Ятченко, Кичин, Дугалич, Занев, Фатуллаев, Зотов, Огуде, Комолов, Бодул, Саркисов (Гавазай, 90)«Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Фернанду, Зобнин, Игнатов (Тимофеев, 76), Ханни (Еременко, 63), Ломовицкий (Луиз Адриану, 81), Зе ЛуишПредупреждения: Занев, 15. Ломовицкий, 18. Зе Луиш, 45+1. Дугалич, 58. Ятченко, 61. Боккетти, 68. Фатуллаев, 79
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Божович — новая надежда Самары
  • Вчера в 14:17
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Анжи»
  • 1.70
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Ахмат» у «Анжи»?
  • «Ахмат» — «Анжи». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Порядок бьет класс — или нет?
  • «Фулхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Авангард» и ЦСКА в центральном матче игрового дня попробуют сыграть от обороны
  • «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Удар по репутации и кошельку. У Роналду проблемы из-за обвинения в изнасилованииРассказываем все подробности скандала вокруг звездного португальца Вчера в 14:240
  • 10:05
    • Российские волейболистки обыграли Турцию на ЧМ
  • 09:58
    • Хэмилтон — победитель Гран-при Японии
  • 09:01
    • Нурмагомедов устроил драку в зале после победы над Макгрегором
    «Алавес» — «Реал» Футбол Примера. Баскское дерби осталось за «Сосьедадом», «Реал» проиграл «Алавесу»Все о матчах восьмого тура испанской Примеры Вчера в 23:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шанс «Атлетико» и очередная попытка «Спартака»
  • 3.79
    •
  • 13:17
    • Возняцки выиграла турнир в Пекине
  • 10:48
    • «Штутгарт» уволил главного тренера
  • 10:41
    • «Енисей» — «Спартак»: Еременко остался в запасе
    Алексис Санчес Футбол АПЛ. Чудесное спасение «МЮ», победа «Тоттенхэма», «Борнмут» разгромил «Уотфорд»Подробности матчей восьмого тура английской Премьер-лиги Вчера в 21:280
  • 08:43
    • Нурмагомедов не получил чемпионский пояс после боя с Макгрегором
  • 08:27
    • Бетербиев защитил титул чемпиона IBF
  • 23:24
    • «Рома» продлила победную серию до трех матчей
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие