«Локомотив» — «Шальке»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотив»: Гильерме, Идову, Хеведес, Кверквелия, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Игнатьев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

Запасные: Коченков, Ротенберг, Лысов, Жемалетдинов, Чорлука, Тарасов, Денисов.

«Шальке»: Ферманн, Маккенни, Сане, Налдо, Руди, Маскарель, Калиджури, Мендиль, Ут, Эмболо, Коноплянка.

Матч «Локомотив» — «Шальке» пройдет в Москве 3 октября. Начало поединка — в 19:55 по мск.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Локомотиву». Коэффициент на победу российской команды — 2.45, тогда как на успех немецкого клуба предлагают — 3.20. Ничья — 3.15. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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