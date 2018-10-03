«Локомотив» — «Шальке». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 3 октября 2018 года

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» примет на своем поле «Шальке». Матч начнется в 19:55 по Москве. Прогноз на «Локомотив» — «Шальке».

«Локомотив»

Действующий чемпион России в этом сезоне чаще огорчает своих болельщиков, чем радует. Старт команды в Лиге чемпионов оказался провальным — в Турции «Локо» был разгромлен «Галатасараем» со счетом 0:3.

Не менее провальным оказался выезд в Петербург в гости к «Зениту», где «Локомотив» проиграл со счетом 3:5, а по ходу матча, развалившись после перерыва, уступал и со счетом 1:4.

Следующий матч также едва не закончился катастрофой — в 1/16 финала Кубка России «Локомотив» в Калининграде уступал «Балтике», лишь на последних минутах сумев сравнять счет и перевести игру в экстра-тайм, где и вырвал победу — 3:2.

В последнем матче «Локо» на своем поле принимал «Ахмат», вырвав победу со счетом 2:0 в концовке встречи.

После 9 туров чемпионата России «Локомотив» с 12 очками и разницей мячей 10-10 расположился на 6-м месте в таблице РПЛ.

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В предстоящем матче не сыграют травмированные Федор Смолов, Александр Коломейцев, Джефферсон Фарфан и Мацей Рыбусь.

«Шальке»

Дела немецкой команды в национальном первенстве обстоят еще хуже. «Шахтеры» проиграли 5 матчей из 6 на старте сезона и находятся не в самой лучше форме на данный момент.

Впрочем, «Шальке» в основном проигрывал топ-клубам или крепким середнякам. «Герта» не только обыграла гильзенкирхенцев со счетом 2:0, но и прошлась по «Баварии» и делит с ней 2-е место.

Поражение от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:2) тоже не стало большим сюрпризом, команда очень крепкая.

В Лиге чемпионов «Шальке» стартовал домашней ничьей с «Порту» (1:1), забив во втором тайме, но после этого заработав пенальти в свои ворота.

Затем гельзенкирхенцы на своем поле уступили «Баварии» (0:2) и в гостях проиграли «Фрайбургу» (0:1). В последнем матче «Шальке» одержал первую победу в сезоне, обыграв на своем поле «Майнц» со счетом 1:0.

В результате, с 3 очками и разницей мячей 3-9 гельзенкирхенский клуб занимает 17 место в таблице Бундеслиги.

В предстоящем матче не сыграют защитники Абдул Баба, Саша Ритер, Бастиан Очипка, полузащитник Бенжамен Стамбули и нападающие Брил Эмболо и Стивен Скрыбски.

Прогноз

Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом матча. На победу команды Семина дается коэффициент 2,45, тогда как на ничью — 3,15, а на успех «Шальке» — 3,20.

Гельзенкирхенцы проиграли все три выездных матча в этом сезоне, но все равно остаются серьезным противником. Но «Локомотив» отступать некуда и на своем поле он должен, как минимум, не проиграть.

Большая часть забитых и пропущенных командами голов приходится на второй тайм, так что можно рассчитывать, что в первом тайме победителя не будет. Интересны также варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «обе забьют — нет» за 1,80. 0