Гаттузо: «Милан» играл хорошо даже без Игуаина

Главный тренерподвел итоги матча с(1:1) и рассказал, над чем его команде надо работать.

Дженнаро Гаттузо goal.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Мы создали столько шансов и в первой, и второй половине, однако ошибки случаются, даже если они стоят слишком многого. Проблема в том, что нам не удается доводить дело до конца. Мы играли очень хорошо даже без важного игрока вроде Гонсало Игуаина, так что Фабио Борини пришлось адаптироваться.

Мы надеемся, что Игуаин вернется в воскресенье в матче против "Сассуоло". Это несерьезно, но доктора оценят его завтра.

Снова мы говорим о несчастливом исходе. Но мы должны смотреть вперед и работать над завершением атак. Когда ты систематически делаешь слишком много ошибок, пропадает уверенность, и мы это не отрицаем. Мы должны сфокусироваться.

Мы — не великая команда, а к тому же еще и неэффективны. Мы должны расти, распрощаться с некоторыми ошибками и тяжело работать. Если мы продолжим работать так же, рано или поздно результаты придут», — цитирует Гаттузо Football Italia.

С шестью очками «Милан» занимает 14 место в турнирной таблице Серии А, третий раз подряд сыграв вничью. 0