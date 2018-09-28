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    Гаттузо: «Милан» играл хорошо даже без Игуаина

    Серия A Футбол Италии Милан Эмполи Календарь Серии А
    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча с «Эмполи» (1:1) и рассказал, над чем его команде надо работать.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо
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    «Мы создали столько шансов и в первой, и второй половине, однако ошибки случаются, даже если они стоят слишком многого. Проблема в том, что нам не удается доводить дело до конца. Мы играли очень хорошо даже без важного игрока вроде Гонсало Игуаина, так что Фабио Борини пришлось адаптироваться.

    Мы надеемся, что Игуаин вернется в воскресенье в матче против "Сассуоло". Это несерьезно, но доктора оценят его завтра.

    Снова мы говорим о несчастливом исходе. Но мы должны смотреть вперед и работать над завершением атак. Когда ты систематически делаешь слишком много ошибок, пропадает уверенность, и мы это не отрицаем. Мы должны сфокусироваться.

    Мы — не великая команда, а к тому же еще и неэффективны. Мы должны расти, распрощаться с некоторыми ошибками и тяжело работать. Если мы продолжим работать так же, рано или поздно результаты придут», — цитирует Гаттузо Football Italia.

    С шестью очками «Милан» занимает 14 место в турнирной таблице Серии А, третий раз подряд сыграв вничью. 0

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