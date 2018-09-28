Владелец «Спартака» представил проект реформы российского футбола

, владелец московского, представил вариант реформы российского футбола.

«Реформы должны дать импульс развитию российского футбола, повысить качество игры и зрительский интерес. Поэтому именно российский болельщик — главный выгодоприобретатель от возможного развития российского чемпионата», — цитирует Федуна «Чемпионат».

1. Понятная и прозрачная система субсидирования медиаправ вместо непрозрачной системы бюджетной поддержки.

Поддержка региональных клубов — около 30-40% их бюджетов, для грандов — 5-7% от их доходов. Сделать через механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов.

Достаточно 80-100 миллионов евро для РПЛ и 15 — для ФНЛ при одновременном запрете на использование бюджетных источников для спонсирования профессиональных клубов.

2. Жесткие условия лицензирования.

Премьер-лига:

— Стадион с крытыми трибунами вместимостью не менее 20 000 зрителей;

— Наличие полноценной академии с инфраструктурой, включая крытый манеж;

— Бездефицитный бюджет с доходами не менее 13 миллионов евро;

ФНЛ:

— Стадион не менее 5000-7000 зрителей с частично крытыми трибунами;

— Собственная футбольная школа, либо соглашение о сотрудничестве с региональным футбольным центром;

— Наличие в заявке на сезон 5-10 доморощенных игроков;

— Бездефицитный бюджет;

Вторая лига:

— Наличие в составе команд не менее половины, а в перспективе до 2/3 игроков, подготовленных в собственных и региональных школах и академиях.

3. Развитие детского и юношеского футбола.

— Поддерживать существующий тренд на развитие материальной базы, региональных центров и академий;

— Создать систему понятной материальной мотивации детских тренеров, в которой будет прямая зависимость между успешной профессиональной карьерой воспитанников и материальным благополучием их тренеров. В кратчайшие сроки утвердить программу «национальной солидарности»;

— Принять концепцию Российского молодежного чемпионата;

4. Структура российского профессионального футбола.

— Премьер-лига — 12-16 клубов;

— Молодежный чемпионат;

— ФНЛ (Западный и Восточный дивизионы) — 32-36 клубов;

— ПФЛ;

— Межрегиональные дивизионы. 0