Владелец «Спартака» представил проект реформы российского футбола

«Реформы должны дать импульс развитию российского футбола, повысить качество игры и зрительский интерес. Поэтому именно российский болельщик — главный выгодоприобретатель от возможного развития российского чемпионата», — цитирует Федуна «Чемпионат».
1. Понятная и прозрачная система субсидирования медиаправ вместо непрозрачной системы бюджетной поддержки.
Поддержка региональных клубов — около 30-40% их бюджетов, для грандов — 5-7% от их доходов. Сделать через механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов.
Достаточно 80-100 миллионов евро для РПЛ и 15 — для ФНЛ при одновременном запрете на использование бюджетных источников для спонсирования профессиональных клубов.
2. Жесткие условия лицензирования.
Премьер-лига:
— Стадион с крытыми трибунами вместимостью не менее 20 000 зрителей;
— Наличие полноценной академии с инфраструктурой, включая крытый манеж;
— Бездефицитный бюджет с доходами не менее 13 миллионов евро;
ФНЛ:
— Стадион не менее 5000-7000 зрителей с частично крытыми трибунами;
— Собственная футбольная школа, либо соглашение о сотрудничестве с региональным футбольным центром;
— Наличие в заявке на сезон 5-10 доморощенных игроков;
— Бездефицитный бюджет;
Вторая лига:
— Наличие в составе команд не менее половины, а в перспективе до 2/3 игроков, подготовленных в собственных и региональных школах и академиях.
3. Развитие детского и юношеского футбола.
— Поддерживать существующий тренд на развитие материальной базы, региональных центров и академий;
— Создать систему понятной материальной мотивации детских тренеров, в которой будет прямая зависимость между успешной профессиональной карьерой воспитанников и материальным благополучием их тренеров. В кратчайшие сроки утвердить программу «национальной солидарности»;
— Принять концепцию Российского молодежного чемпионата;
4. Структура российского профессионального футбола.
— Премьер-лига — 12-16 клубов;
— Молодежный чемпионат;
— ФНЛ (Западный и Восточный дивизионы) — 32-36 клубов;
— ПФЛ;
— Межрегиональные дивизионы. 0