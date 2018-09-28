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    Владелец «Спартака» представил проект реформы российского футбола

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    Леонид Федун, владелец московского «Спартака», представил вариант реформы российского футбола.

    Леонид Федун
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    «Реформы должны дать импульс развитию российского футбола, повысить качество игры и зрительский интерес. Поэтому именно российский болельщик — главный выгодоприобретатель от возможного развития российского чемпионата», — цитирует Федуна «Чемпионат».

    1. Понятная и прозрачная система субсидирования медиаправ вместо непрозрачной системы бюджетной поддержки.

    Поддержка региональных клубов — около 30-40% их бюджетов, для грандов — 5-7% от их доходов. Сделать через механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов.

    Достаточно 80-100 миллионов евро для РПЛ и 15 — для ФНЛ при одновременном запрете на использование бюджетных источников для спонсирования профессиональных клубов.

    2. Жесткие условия лицензирования.

    Премьер-лига:

    — Стадион с крытыми трибунами вместимостью не менее 20 000 зрителей;

    — Наличие полноценной академии с инфраструктурой, включая крытый манеж;

    — Бездефицитный бюджет с доходами не менее 13 миллионов евро;

    ФНЛ:

    — Стадион не менее 5000-7000 зрителей с частично крытыми трибунами;

    — Собственная футбольная школа, либо соглашение о сотрудничестве с региональным футбольным центром;

    — Наличие в заявке на сезон 5-10 доморощенных игроков;

    — Бездефицитный бюджет;

    Вторая лига:

    — Наличие в составе команд не менее половины, а в перспективе до 2/3 игроков, подготовленных в собственных и региональных школах и академиях.

    3. Развитие детского и юношеского футбола.

    — Поддерживать существующий тренд на развитие материальной базы, региональных центров и академий;

    — Создать систему понятной материальной мотивации детских тренеров, в которой будет прямая зависимость между успешной профессиональной карьерой воспитанников и материальным благополучием их тренеров. В кратчайшие сроки утвердить программу «национальной солидарности»;

    — Принять концепцию Российского молодежного чемпионата;

    4. Структура российского профессионального футбола.

    — Премьер-лига — 12-16 клубов;

    — Молодежный чемпионат;

    — ФНЛ (Западный и Восточный дивизионы) — 32-36 клубов;

    — ПФЛ;

    — Межрегиональные дивизионы. 0

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