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    «Енисей» вырвал победу у «Лук-Энергии» в Кубке России

    Кубок России Футбол России Енисей
    Красноярский «Енисей» одержал гостевую победу над выступающими в ПФЛ великолукскими «Луками-Энергией» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России.

    «Енисей»
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    Счёт в матче открыл на 6-й минуте полузащитник хозяев Марат Сагиров. На 31-й минуте встречи ответный гол забил нападающий «Енисея» Дарко Бодул.

    Победу гостям на 87-й минуте принес гол нигерийского хавбека Фегора Огуде.

    «Енисей» в матче 1/8 финала этого турнира сыграет с победителем пары «Балтика» — «Локомотив».

    Ранее в следующий раунд вышли пять клубов, представляющих Российскую Премьер-Лигу: «Оренбург», «Урал», тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат» и «Ростов».

    Кубок России. 1/16 финала
    «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск) — 1:2 (1:1)
    Голы: Сагиров, 5 (1:0). Бодул, 34 (1:1). Огуде, 87 (1:2)«Луки-Энергия» (Великие Луки): Малофеев, Сармонт, Булимов, Смирнов, Бабакин, Овсянкин, Миронов (Алексеев, 45), Сагиров (Котов, 66), Диков, Решетников, Салимов«Енисей» (Красноярск): Филиппов, Ятченко, Гасанов, Грицаенко, Фатуллаев, Огуде (Комолов, 90), Гавазай, Саркисов, Кутьин (Зотов, 88), Бодул, Обрадович
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