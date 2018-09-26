«Енисей» вырвал победу у «Лук-Энергии» в Кубке России

«Енисей»
«Енисей»
Счёт в матче открыл на 6-й минуте полузащитник хозяев Марат Сагиров. На 31-й минуте встречи ответный гол забил нападающий «Енисея» Дарко Бодул.
Победу гостям на 87-й минуте принес гол нигерийского хавбека Фегора Огуде.
«Енисей» в матче 1/8 финала этого турнира сыграет с победителем пары «Балтика» — «Локомотив».
Ранее в следующий раунд вышли пять клубов, представляющих Российскую Премьер-Лигу: «Оренбург», «Урал», тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат» и «Ростов».
Кубок России. 1/16 финала
«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск) — 1:2 (1:1)
Голы: Сагиров, 5 (1:0). Бодул, 34 (1:1). Огуде, 87 (1:2)«Луки-Энергия» (Великие Луки): Малофеев, Сармонт, Булимов, Смирнов, Бабакин, Овсянкин, Миронов (Алексеев, 45), Сагиров (Котов, 66), Диков, Решетников, Салимов«Енисей» (Красноярск): Филиппов, Ятченко, Гасанов, Грицаенко, Фатуллаев, Огуде (Комолов, 90), Гавазай, Саркисов, Кутьин (Зотов, 88), Бодул, Обрадович