«Енисей» вырвал победу у «Лук-Энергии» в Кубке России

Красноярскийодержал гостевую победу над выступающими в ПФЛ великолукскими(2:1) в матче 1/16 финала Кубка России.

Счёт в матче открыл на 6-й минуте полузащитник хозяев Марат Сагиров. На 31-й минуте встречи ответный гол забил нападающий «Енисея» Дарко Бодул.

Победу гостям на 87-й минуте принес гол нигерийского хавбека Фегора Огуде.

«Енисей» в матче 1/8 финала этого турнира сыграет с победителем пары «Балтика» — «Локомотив».

Ранее в следующий раунд вышли пять клубов, представляющих Российскую Премьер-Лигу: «Оренбург», «Урал», тульский «Арсенал», грозненский «Ахмат» и «Ростов».