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    Бердыев назвал сроки восстановления Кудряшова

    Рубин Енисей РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке команды к матчу с «Енисеем» и ситуации с травмами.

    Федор Кудрящов
    Федор Кудрящов
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    «Есть проблемы с травмированными игроками, с теми, кто играл, но проводил мало времени или вообще не играл. Поэтому у игроков разные функциональные состояния, но это обычная история, когда у команды много сборников.

    Кудряшова точно не будет в игре с "Енисеем". Я думаю, что он пропустит еще две недели минимум. Джанаев лечится в Германии.

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    • Если в двух словах говорить о силе "Енисея", то команда укомплектована опытными игроками. Футболисты "Амкара" достаточно вписались. Это хорошая команда. Не было игры, в которой они бы явно проиграли.

    Да, это тренерская команда. Они играют в тот футбол, который видит Аленичев», — приводит слова Бердыева «Бизнес Online». 0

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