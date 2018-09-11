Сербия сыграла вничью с Румынией, Шотландия обыграла Албанию

В четвёртой группе Лиги Cна своем поле сыграла вничью с— 2:2.

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Дубль в составе сербов на счету нападающего «Фулхэма» Александра Митровича, который отличился на 26-й и 63-й минутах.

За Румынию голы забили Николае Станчу (48, — с пенальти) и Джордже Цукудян (68).

Сборная Шотландии со счётом 2:0 обыграла Албанию в рамках второго тура первой группы.

Гол за шотландцев забил Стивен Нейсмит (68), еще один мяч в свои ворота отправил албанский защитник Берат Джимсити (47).

Сборная Черногории одолела Литву (2:0) в четвёртой группе. Один из голов на свой счёт ударом с пенальти записал защитник «Атлетико» Стефан Савич (34), еще одн гол на счету Марко Янковича (35).

В Лиге D состоялись три встречи второго тура группового этапа. Андорра на своём поле сыграла вничью с Казахстаном (1:1), сборная Косово одолела Фарерские острова (2:0), а Азербайджан на выезде не сумел обыграть Мальту — 1:1. 0