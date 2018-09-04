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    Газизов: Даже аренда игроков «Рейнджерс» стоит неподъемных денег для «Уфы»

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал трансферную компанию российского клуба этим летом, отметив, что рассматривал вариант с приглашением некоторых игроков «Рейнджерс».

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов
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    «Мы ведем трансферную политику по средствам, которыми располагаем. Если бы футбольный клуб "Уфа" располагал другими финансами, то и политика новых приобретений была бы совершенно другая, были бы более громкие имена.

    Простым человеческим языком — мы имеем то, что имеем. Мы подписали неплохих игроков, поэтому трансферную кампанию клуба можно оценить как удовлетворительную

    Когда мы искали игроков на определенную позицию, то изучали наших соперников по Лиге Европы, их футболистов.

    Получилось так, что была возможность наблюдать за потенциальными новичками, и мы этой возможностью воспользовались.

    У нас был интерес к некоторым футболистам из шотландского "Рейнджерс", но проблема в том, что те игроки, которые нам понравились, принадлежат "Ливерпулю" и стоят неподъемных денег для нашего клуба, даже для аренды», — цитирует функционера ТАСС. 0

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