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    «Армавир» подал документы в апелляционный комитет РФС

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    Президент «Армавира» Валентин Климко сообщил, что клуб подал документы в апелляционный комитет РФС по поводу результата матча первого тура ФНЛ со «СКА-Хабаровск».

    «Армавир» подал документы в апелляционный комитет РФС
    «Армавир» подал документы в апелляционный комитет РФС
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    «Мы действуем сугубо в соответствии с регламентом, подали документы в апелляционный комитет. Будет решение апелляции, тогда будем думать дальше. Поскольку мы уверены, что правы, будем идти до конца», — передает слова президента ТАСС.

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    • Напомним, 17 июля «Армавир» в гостях крупно уступил «СКА-Хабаровску» со счетом 0:3. После матча клуб из Краснодарского края подал протест, основанный на участии в матче полузащитника хозяев Ираклия Квеквескири.

    В прошлом сезоне футболист выступал в ПФЛ за московский «Арарат» и был удален в заключительном туре первенства, получив две желтые карточки. 0

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