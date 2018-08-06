«Армавир» подал документы в апелляционный комитет РФС

Президентсообщил, что клуб подал документы в апелляционный комитет РФС по поводу результата матча первого тура ФНЛ со

«Мы действуем сугубо в соответствии с регламентом, подали документы в апелляционный комитет. Будет решение апелляции, тогда будем думать дальше. Поскольку мы уверены, что правы, будем идти до конца», — передает слова президента ТАСС.

Напомним, 17 июля «Армавир» в гостях крупно уступил «СКА-Хабаровску» со счетом 0:3. После матча клуб из Краснодарского края подал протест, основанный на участии в матче полузащитника хозяев Ираклия Квеквескири.

В прошлом сезоне футболист выступал в ПФЛ за московский «Арарат» и был удален в заключительном туре первенства, получив две желтые карточки. 0