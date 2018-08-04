«Армавир» не будет сниматься с ФНЛ из-за решения КДК

не будет сниматься с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за ситуации, сложившейся после матча со

«Уважаемые болельщики! В последние дни мы получили огромное количество писем и слов поддержки от разных людей мира футбола, руководства города и прежде всего от вас, наших болельщиков! За это хочется вам сказать спасибо! К сожалению, в эти недели в новой для нас лиге мы столкнулись с вопиющей несправедливостью и отсутствием желания руководителей РФС и ФНЛ следовать букве закона и регламенту, который они сами же приняли.

Мы ещё раз хотим подчеркнуть, что, подавая жалобу в КДК РФС, мы ни в коем случае не рассчитывали на 3 очка в матче со СКА. Мы проиграли на футбольном поле и признаём это. Нашей целью и задачей было и остаётся желание жить по регламенту ФНЛ, турнира, в котором мы принимаем участие. Однако, к сожалению, мы ещё раз убедились, что наш футбол продолжает жить по двойным стандартам.

Сегодня наша команда выйдет на матч с "Тамбовом" прежде всего ради вас, наших болельщиков, которые в эти дни оказали нам всяческую поддержку. Мы не имеем права лишать вас футбола и любимой команды, даже несмотря на все происходящее, потому что мы чётко убеждены: самое главное в футболе — это не чиновники в футбольных кабинетах, которые продолжают нарушать свои же законы, а вы, люди, которые искренне любят нашу команду и эту великую игру.

Но мы ещё раз хотим подчеркнуть, что в любом случае продолжим борьбу за справедливость и будем добиваться правды в ФНЛ, РФС, пойдём вплоть до суда спортивного в Лозанне и гражданских судов в России. Потому что мы хотим играть в лиге, в которой чтут собственный же регламент и для всех клубов он трактуется одинаково. Уверены, что большинство клубов в России также хотят жить в правовом поле, где все клубы равны друг перед другом», — говорится в сообщении на официальном сайте «Армавира».

Ранее президент «Армавира» Валентин Климко объявил, что выступает за снятие команды с ФНЛ в знак протеста против решения КДК. 0