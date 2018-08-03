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    «Армавир» приступил к процедуре снятия команды с первенства ФНЛ

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    Как сообщает «Чемпионат», акционеры «Армавира» начали процедуру снятия команды с первенства ФНЛ.

    Игроки «Армавира»
    Игроки «Армавира»
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    Накануне президент «Армавира» Валентин Климко объявил, что он выступает за снятие команды с ФНЛ в знак протеста против недавнего решения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Главу армавирцев поддержали акционеры клуба.

  • «Армавир» готов сняться с первенства ФНЛ
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    • Напомним, «Армавир» требовал засчитать «СКА-Хабаровск» поражение за участие в матче дисквалифицированного полузащитника Ираклия Квеквескири, который, выступая за «Арарат», был удален в матче заключительного тура прошлого сезона ПФЛ.

    Однако ККК РФС установил отсутствие вины со стороны «СКА-Хабаровска» и оставил результат матча в силе. 0

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