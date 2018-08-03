«Армавир» приступил к процедуре снятия команды с первенства ФНЛ

Как сообщает «Чемпионат», акционерыначали процедуру снятия команды с первенства ФНЛ.

Накануне президент «Армавира» Валентин Климко объявил, что он выступает за снятие команды с ФНЛ в знак протеста против недавнего решения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Главу армавирцев поддержали акционеры клуба.

Напомним, «Армавир» требовал засчитать «СКА-Хабаровск» поражение за участие в матче дисквалифицированного полузащитника Ираклия Квеквескири, который, выступая за «Арарат», был удален в матче заключительного тура прошлого сезона ПФЛ.

Однако ККК РФС установил отсутствие вины со стороны «СКА-Хабаровска» и оставил результат матча в силе. 0