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    «Армавир» готов сняться с первенства ФНЛ

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    Президент «Армавира» Валентин Климко заявил о готовности клуба сняться с первенства ФНЛ.

    Футболисты «Армавира»
    Футболисты «Армавира»
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    Причиной может стать отказ КДК рассмотреть протест клуба на исход матча со «СКА-Хабаровском» (0:3).

    «КДК сразу причин не объявляет. Отказано — и отказано. Я думаю, что мы снимемся с соревнований, и все. Если кто-то не хочет жить по закону, то мы в беззаконии жить не хотим», — цитирует Климко Onedivision.ru.

    Напомним, что «Армавир» подавал протест из-за участия в игре футболиста СКА Ираклия Квеквескири, который в прошлом сезоне выступал в ПФЛ за «Арарат» и в последнем матче сезона получил красную карточку. Согласно регламенту, удаление влечет автоматическую дисквалификацию на следующий матч. 0

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