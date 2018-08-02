«Армавир» готов сняться с первенства ФНЛ

Президент «Армавира»заявил о готовности клуба сняться с первенства ФНЛ.

Причиной может стать отказ КДК рассмотреть протест клуба на исход матча со «СКА-Хабаровском» (0:3).

«КДК сразу причин не объявляет. Отказано — и отказано. Я думаю, что мы снимемся с соревнований, и все. Если кто-то не хочет жить по закону, то мы в беззаконии жить не хотим», — цитирует Климко Onedivision.ru.

Напомним, что «Армавир» подавал протест из-за участия в игре футболиста СКА Ираклия Квеквескири, который в прошлом сезоне выступал в ПФЛ за «Арарат» и в последнем матче сезона получил красную карточку. Согласно регламенту, удаление влечет автоматическую дисквалификацию на следующий матч. 0