«Краснодар» не станет наказывать Смолова за ДТП, заявил Фоменко

Главный тренерзаявил, что никаких санкций в отношении форварда командыза участие в ДТП клуб устанавливать не намерен.

«Никаких действий в отношении Смолова у нас не планируется. Аварии случаются, и, если бы на его месте оказался человек с другой фамилий, никто бы даже не обратил внимания. Такое может случиться с каждым, просто Федя — публичный человек. Многие же ездят за рулём, и всегда есть шанс попасть в ДТП. Санкций не будет.

Думаю, ещё немного, и Смолов наберёт нужную форму, будет забивать. В игре с "Уралом" он старался, бегал. После ДТП он был на тренировках, работал в полном объёме без всяких ограничений. Федя целенаправленно готовился к этой игре, и особых проблем не увидели», — цитирует Фоменко «Чемпионат».

Напомним, инцидент произошел в ночь на 1 августа — он разбил принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition — стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей. 0