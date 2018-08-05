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    «Краснодар» не станет наказывать Смолова за ДТП, заявил Фоменко

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    Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко заявил, что никаких санкций в отношении форварда команды Федора Смолова за участие в ДТП клуб устанавливать не намерен.

    Федор Смолов
    Федор Смолов
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    «Никаких действий в отношении Смолова у нас не планируется. Аварии случаются, и, если бы на его месте оказался человек с другой фамилий, никто бы даже не обратил внимания. Такое может случиться с каждым, просто Федя — публичный человек. Многие же ездят за рулём, и всегда есть шанс попасть в ДТП. Санкций не будет.

    Думаю, ещё немного, и Смолов наберёт нужную форму, будет забивать. В игре с "Уралом" он старался, бегал. После ДТП он был на тренировках, работал в полном объёме без всяких ограничений. Федя целенаправленно готовился к этой игре, и особых проблем не увидели», — цитирует Фоменко «Чемпионат».

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