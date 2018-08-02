Авария Федора Смолова на BMW: фото, видео

Нападающий «Краснодара» и сборной Россиипризнался, что за рулем BMW, попавшего в аварию в ночь на 1 августа, был он сам.

По словам форварда, он почувствовал себя плохо, потому не справился с управлением.

Как сообщает телеграм-канал Mash, правоохранительные органы уже провели беседу с игроком в присутствии службы безопасности футбольного клуба.

Об аварии стало известно накануне, но изначально опровергалось, что за рулем был сам футболист. По «официальной» на первое время версии BMW M5 First Edition управлял друг Смолова, который взял авто покататься.

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ГУВД Краснодарского края, на данный момент в отношении водителя составлен акт по КоАП России по двум статьям, которые, в числе прочего, грозят Смолову лишением прав до полутора лет и административным арестом до 15 суток.

В настоящее время ожидается заседание суда, который и вынесет решение по делу.

На опубликованном видео «Кубанских новостей» с камеры уличного наблюдения (0:27) видно, как из-за поворота на явно высокой скорости выезжают два автомобиля, один из которых заносит. По всей вероятности, был выезд на встречную полосу. От удара о заграждение погас уличный фонарь.

Авария Федора Смолова на видео

Водитель не справился с управлением и протаранил металлическую ограду вдоль дороги, повредив ее на протяжении нескольких десятков метров. Водитель не пострадал, но с места происшествия скрылся.

Автомобиль получил заметные повреждения: разбиты фары, раскурочен весь бампер, помята левая дверь.

Известно, что ГИБДД не стала никак оформлять инцидент, по поводу чего уже проводится ведомственная проверка.

BMW Федора Смолова после аварии Жесть Краснодара

Отметим, что днем 2 августа «Краснодар» в своем инстаграме опубликовал фото Смолова с тренировки (фото вверху). На нем футболист выглядит улыбающимся, никаких травм на нем не видно.

BMW M5 First Edition — спецверсия BMW M5, выпущенная ограниченным тиражом в 400 штук. 20 из них были куплены в России. Цена — от 9 миллионов рублей. 2