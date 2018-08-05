Кроос признан лучшим футболистом года в Германии

Полузащитник «Реала»признан футболистом года в Германии. Об этом стало известно по итогам голосования членов Ассоциации немецких спортивных журналистов, которое ежегодно проводит издание Kicker.

Хавбек набрал 185 голосов. Второе место занял нападающий «Фрайбурга» Нильс Петерсен (39 голосов), третье — защитник «Шальке» Налдо (38).

Напомним, что в прошлом сезоне 28-летний футболист в третий раз подряд с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов.

Лучшим тренером года в Германии признан Юпп Хайнкес, который привел «Баварию» к победе в чемпионате страны. 73-летний специалист был удостоен этой награды во второй раз в карьере. По результатам голосования он опередил Доменико Тедеско из «Шальке» и Нико Ковача, возглавлявшего «Айнтрахт». 0