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    Кроос признан лучшим футболистом года в Германии

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    Полузащитник «Реала» Тони Кроос признан футболистом года в Германии. Об этом стало известно по итогам голосования членов Ассоциации немецких спортивных журналистов, которое ежегодно проводит издание Kicker.

    Тони Кроос
    Тони Кроос
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    Хавбек набрал 185 голосов. Второе место занял нападающий «Фрайбурга» Нильс Петерсен (39 голосов), третье — защитник «Шальке» Налдо (38).

    Напомним, что в прошлом сезоне 28-летний футболист в третий раз подряд с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов.

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    • Лучшим тренером года в Германии признан Юпп Хайнкес, который привел «Баварию» к победе в чемпионате страны. 73-летний специалист был удостоен этой награды во второй раз в карьере. По результатам голосования он опередил Доменико Тедеско из «Шальке» и Нико Ковача, возглавлявшего «Айнтрахт». 0

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