Еще один игрок завершил карьеру в сборной Германии

Нападающийобъявил об уходе из сборной

«Долго думал на тему выступлений за национальную сборную и решил высказаться. Конечно, у меня был разговор с тренером сборной Германии.

Чувствую огромную благодарность, что смог принять участие в Евро-2016 и чемпионате мира—2018, несмотря на ранний вылет команды. Мне не всегда было легко в сборной, но я встретил много отличных людей, к которым привязался. Но настал момент освободить место и дать дорогу молодым и талантливым игрокам, которые могут добиться лучших результатов для Германии.

Всегда буду поддерживать сборную Германии, как и все немцы. Моя любовь к этой команде никогда не закончится. Но настало время пустить тех, кто, как и я, мечтает только об одном — покорить футбол!

Желаю команде и тренерам всего наилучшего! Буду смотреть международные матчи, скрестив пальцы. Уверен, в скором времени сборная Германии вновь заставит болельщиков гордиться собой!» — написал Гомес на странице в Facebook.

На счету Гомеса 78 матчей за «манншафт» и 31 забитый гол.

Напомним, ранее о решении прекратить выступления за немецкую сборную объявил Месут Озил. 0