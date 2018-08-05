«Ахмат» в большинстве победил «Енисей»

Фрагмент матча
ФК «Енисей»
Главным событием первого тайма стало удаление защитника гостей Шамиля Газанова, получившего прямую красную карточку на 45-й минуте за фол на Бернарде Берише.
Получив численное преимущество, хозяева активно начали второй тайм, устроив штурм ворот соперника. На 58-й минуте красноярскую команду от гола спасла штанга.
А на 60-й минуте «Ахмат» добился своего. Олег Иванов нанес шикарный удар с дальней дистанции — мяч влетел точно в верхний угол. Этот гол в итоге и стал единственным.
«Ахмат» набрал первые три очка в сезоне, а «Енисей» оба стартовых матча проиграл.
Чемпионат России. 2-й тур
«Ахмат» — «Енисей» — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 60 Иванов«Ахмат»: Городов, Плиев, Мохаммади, Уциев, Анхель, Швец, Думбия, Иванов (Исмаэл, 86), Роши, Бериша (Митришев, 78), Балай (Мбенг, 72)«Енисей»: Юрченко, Дугалич, Кичин, Занев, Гасанов, Огуде, Рожков (Фатуллаев, 73), Комолов, Ятченко, Бодул (Костюков, 82), Саркисов (Обрадович, 60)Предупреждения: Гасанов (38), Плиев (52), Огуде (56), Иванов (77), Уциев (90+4).Удаление: Гасанов (45).