«Ахмат» в большинстве победил «Енисей»

в домашнем матче второго тура российской Премьер-лиги обыгралсо счетом 1:0.

Главным событием первого тайма стало удаление защитника гостей Шамиля Газанова, получившего прямую красную карточку на 45-й минуте за фол на Бернарде Берише.

Получив численное преимущество, хозяева активно начали второй тайм, устроив штурм ворот соперника. На 58-й минуте красноярскую команду от гола спасла штанга.

А на 60-й минуте «Ахмат» добился своего. Олег Иванов нанес шикарный удар с дальней дистанции — мяч влетел точно в верхний угол. Этот гол в итоге и стал единственным.

«Ахмат» набрал первые три очка в сезоне, а «Енисей» оба стартовых матча проиграл.