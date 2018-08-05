ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Спартак»РПЛ. Ничья в московском дерби, ЦСКА уступил «Ростову»
  • 23:27
    • «Ахмат» в большинстве победил «Енисей»
  • 22:53
    • «Локомотив» готов заплатить за Смолова 9 миллионов евро
  • 21:10
    • Фесикова завоевала серебро ЧЕ на дистанции 50 м на спине
  • 20:57
    • ЦСКА потерпел поражение от «Ростова»
  • 19:50
    • Ефимова победила на 100-метровке брассом на ЧЕ
    Все новости спорта

    «Ахмат» в большинстве победил «Енисей»

    РПЛ Футбол России Ахмат Енисей Календарь РФПЛ
    «Ахмат» в домашнем матче второго тура российской Премьер-лиги обыграл «Енисей» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Главным событием первого тайма стало удаление защитника гостей Шамиля Газанова, получившего прямую красную карточку на 45-й минуте за фол на Бернарде Берише.

    Получив численное преимущество, хозяева активно начали второй тайм, устроив штурм ворот соперника. На 58-й минуте красноярскую команду от гола спасла штанга.

    А на 60-й минуте «Ахмат» добился своего. Олег Иванов нанес шикарный удар с дальней дистанции — мяч влетел точно в верхний угол. Этот гол в итоге и стал единственным.

    «Ахмат» набрал первые три очка в сезоне, а «Енисей» оба стартовых матча проиграл.

    Чемпионат России. 2-й тур
    «Ахмат» — «Енисей» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 — 60 Иванов«Ахмат»: Городов, Плиев, Мохаммади, Уциев, Анхель, Швец, Думбия, Иванов (Исмаэл, 86), Роши, Бериша (Митришев, 78), Балай (Мбенг, 72)«Енисей»: Юрченко, Дугалич, Кичин, Занев, Гасанов, Огуде, Рожков (Фатуллаев, 73), Комолов, Ятченко, Бодул (Костюков, 82), Саркисов (Обрадович, 60)Предупреждения: Гасанов (38), Плиев (52), Огуде (56), Иванов (77), Уциев (90+4).Удаление: Гасанов (45).
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Зениту» повезло. Ошибка Левашова позволила набрать три очка
  • 04/08/2018 в 23:56
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Анжи»
  • 1,70
  • Сегодня в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем забитые мячи в первом тайме
  • «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 3,15
    •
  • Успеет ли «Уфа» восстановиться после Лиги Европы?
  • «Уфа» — «Анжи». Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • «Карабах» и БАТЭ голы оставят на потом
  • «Карабах» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Олег Шатов принимает поздравления Футбол «Зениту» повезло. Ошибка Левашова позволила набрать три очкаСМИ — о непростой победе «сине-бело-голубых» над тульским «Арсеналом» Вчера в 23:560
  • 17:51
    • Мельникова завоевала серебро и бронзу на ЧЕ
  • 17:09
    • «Локомотив» согласовал личный контракт с форвардом сборной Швейцарии
  • 14:35
    • «Краснодар» не станет наказывать Смолова за ДТП, заявил Фоменко
    Лампард начинает с волевой победы в «Дерби» Футбол Лампард ворвался в мир тренеровРеакция прессы на первую победу молодого менеджера Вчера в 17:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Титульный шанс Кузнецовой и Гвардиола vs Сарри
  • 5,44
    •
  • 23:53
    • Шмелева выиграла индивидуальный спринт на треке на ЧЕ в Глазго
  • 23:40
    • Зверев защитил титул в Вашингтоне
  • 23:08
    • «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче
    Хабиб Нурмагомедов Прочие Ударник против борца. Макгрегор — главый вызов в карьере ХабибаПредыстория и расстановка сил перед самым громким поединком в UFC за последние несколько лет Вчера в 19:070
  • 14:06
    • Экс-хавбек ЦСКА может отказаться от перехода в ПАОК
  • 12:07
    • «Сантос» пока не принял предложение «Зенита» по Вериссимо
  • 21:43
    • Карпин заявил об отсутствии эйфории
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие