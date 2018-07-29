Семак: Абсолютно справедливо заработанные три очка

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:0) в первом туре российской Премьер-лиги.

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«В первом тайме нам не хватало только забитых мячей. Были неплохие моменты, но, к сожалению, не забили. В первом тайме немного присутствовала нервозность, чуть-чуть не хватало баланса, были необязательные потери. Наверное, привыкали к полю. Во втором тайме баланс в атаке и обороне более-менее соблюдался, выпустили свежих футболистов, которые усилили игру. Смогли забить, и, конечно, всегда легче играть, когда ты забиваешь команде с массированной обороной. Мы старались, и я думаю, что ребята сегодня молодцы. Может, не идеальная игра, но абсолютно справедливо заработанные три очка.

Конечно, мы готовились к тому, что против "Зенита" будут играть так глубоко. Плюс есть своя специфика газона, синтетика не бывает похожа ни на одну другую. Здесь очень много крошки, и поэтому отскок совсем другой. Но для нас и для "Енисея" поле было одинаковое. Только нам пришлось к нему привыкать, потому что хозяева приехали раньше и чуть быстрее нас адаптировались.

Выход Кузяева? У нас были неплохие открывания и между линиями, и за спину, но во втором тайме их было немного. Поэтому ему нужно было освежить, усилить игру, оказывать давление на защитников, открываться за спину, получать мяч между линиями, чтобы зарабатывать штрафные, угловые. Он с этим прекрасно справился, практически всегда успевал на подборе, делал хорошие открывания и смог забить очень важный и нужный гол», — цитирует Семака «Чемпионат». 0