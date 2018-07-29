Дзюба и Кузяев принесли «Зениту» победу над «Енисеем»

добыл победу надсо счетом 2:0 в стартовом матче 1-го тура чемпионата России по футболу сезона 2018/19.

Дзюба отметил возвращение голом twitter.com/zenit_spb 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Игра проходила в Тюмени, а голами в составе петербургской команды отметились нападающий Артем Дзюба и хавбек Далер Кузяев.

В первом тайме «Енисей» несколько раз спасал голкипер Давид Юрченко. Во второй половине игры «Зенит» активизировался, а тотальное давление на ворота соперника принесло результат — на 81-й минуте Дзюба открыл счет, а спустя еще четыре минуты Кузяев поставил точку.