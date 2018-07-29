Дзюба и Кузяев принесли «Зениту» победу над «Енисеем»

Дзюба отметил возвращение голом
twitter.com/zenit_spb
Игра проходила в Тюмени, а голами в составе петербургской команды отметились нападающий Артем Дзюба и хавбек Далер Кузяев.
В первом тайме «Енисей» несколько раз спасал голкипер Давид Юрченко. Во второй половине игры «Зенит» активизировался, а тотальное давление на ворота соперника принесло результат — на 81-й минуте Дзюба открыл счет, а спустя еще четыре минуты Кузяев поставил точку.
РФПЛ. 1-й тур
«Енисей» — «Зенит» — 0:2 (0:0)
Голы: Дзюба, 81, Кузяев, 85«Енисей»: Юрченко, Занев, Грицаенко, Ятченко, Дугалич, Кичин, Зотов (Рожков, 90), Комолов, Огуде, Саркисов (Гавазай, 83), Бодул (Обрадович, 56)«Зенит»: Лунев, Смольников, Набиуллин, Мевля, Иванович, Паредес, Нобоа, Шатов, Мак (Дриусси, 84), Эрнани (Кузяев, 69), Дзюба (Заболотный, 89)Предупреждения: Дугалич, 23; Ятченко, 67 — Иванович, 32; Смольников, 45