«Минск» и «Енисей» будут активно атаковать

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.22

18 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Минск» и «Енисей». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.

«Минск»

Турнирное положение: Минчане являются середняками высшей лиги чемпионата Беларуси. Команда там находится на скромном 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Минск» всего на 3 очка отстает от медальной зоны. А вот забивает команда в среднем больше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. Минчане умудрились уступить новичку элиты «Барановичам» (1:2).

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Зато крепкой «Ислочи» команда не проиграла (1:1). А вот немного ранее она потерпела болезненное поражение от «Торпедо-БелАЗа» (0:3).

Нестабильный «Минск» не может победить уже в 3 матчах кряду. Причем в этих поединках игроки команды отличились всего двумя забитыми мячами.

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Состояние команды: Минчане имеют потенциал прибавить во всех компонентах. Команда намерена побороться за медали чемпионата, к тому же в кадровом плане выглядит симпатично.

В составе команды стоит выделить опытнейшего форварда Егора Зубовича. Да и владения минчан надежно защищает маститый Александр Гутор.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы весной выглядели весьма солидно. Команда заняла итоговое 6 место в турнирной таблице первого российского дивизиона.

Притом, «Енисей» лишь по дополнительным показателям отстал от КАМАЗа. При этом команда отличилась 37 забитыми мячами в 34 поединках первенства. Да и весенний рывок выглядел ярко.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила «Торпедо» (0:1). Впрочем, турнирной мотивации тот матч уже не имел.

До того команда минимально одолела тульский «Арсенал». А вот поединок с «Факелом» завершился поражением (0:2).

При этом «Енисей» в пяти своих последних матчах добыл 3 победы. Команда все никак не решит проблемы с реализацией, да и в текущее межсезонье красноярцы видоизменились.

Состояние команды: «Енисей» довольно крепок, однако вряд ли способен бороться даже за стыки. Красноярцам для этого банально не хватает ресурсов.

Команда явно максимально мотивирована проверить свои силы в матче с полпредом белорусского высшего дивизиона. Минчан «Енисей» не боится, и отсиживаться в тылах не будет.

А вот в плане надежности тылов весной красноярцы выглядели довольно монолитно. Команда в среднем пропускает один мяч за матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Минск» фаворитом с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.21, а победа «Енисея» — в 3.96.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 2.22, а тотал меньше 2.5 можно взять за более скромные 1.62.

Прогноз: Минчане потенциально способны улучшить реализацию, да и оппонент мотивирован показать себя максимально выгодно.

2.22 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Минск» — «Енисей» позволит вывести на карту выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

4.16 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.16 на матч «Минск» — «Енисей» принесёт чистый выигрыш 3160₽, общая выплата — 4160₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.16.

Пять причин, почему ставка зайдет