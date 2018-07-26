Полузащитник «Енисея» пропустит сезон-2018/19 из-за травмы колена

Полузащитник «Енисея»24 июля перенёс первую операцию на колене в мюнхенской клинике.

Напомним, полузащитник получил травму разрыва передней крестообразной связки в ответном стыковом матче с «Анжи».

«Операция прошла успешно. Сейчас будет наращиваться костная ткань, чтобы можно было сделать "крест".

Дело в том, что это третья подобная травма на одном и том же колене, поэтому в этот раз потребуется не одна, а две операции. Вторая пройдёт через два-три месяца. Сейчас реабилитация.

Желаю "Енисею" удачи в сезоне, буду болеть за команду у экрана телевизора и на стадионе, потому что я выбыл на целый год…» — приводит слова Иванова пресс-служба «Енисея». 0