Лёв: Неудача Германии на ЧМ-2018 связана с отношением к игре

Главный тренер сборной Германиизаявил, что неудачное выступление команды на чемпионате мира в России связано с отношением футболистов к игре и настроением в команде.

На чемпионате мира сборная Германии не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе.

Лёв продолжил работу на своем посту, а руководство Немецкого футбольного союза (DFB) попросило тренерский штаб провести углубленный анализ неудачного выступления команды на турнире, представив полный отчет к сентябрю.

«Существует много разных аспектов. У нас достаточно подробностей, чтобы продолжить анализ в ближайшие недели.

Два особо важных момента заключаются в отношении к игре и настроении. Нам нужно вернуть ощущения радости, веселья и страсти, связанные с игрой за сборную Германии.

В этом и заключается моя роль — вновь пробудить (в игроках) увлеченность и гордость. Мы должны включить это отношения в наш стиль игры в сочетании с текущими тенденциями в мировом футболе», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

В пятницу, 20 июля, Лёв провел встречу с руководством Немецкого футбольного союза.

«Я нашел дискуссию очень конструктивной и полезной. Я думаю, нам удалось донести, что мы подошли к анализу тщательно, серьезно и самокритично.

Мы всесторонне рассмотрели весь чемпионат мира, и эти выводы имеют решающее значение для разработки плана на будущее.

Для нас, как тренерского штаба, здорово, что руководство разделяет этот подход, одобряет наш курс и продолжает поддерживать нас», — заявил тренер в интервью пресс-службе DFB.

Специалист отметил, что «изначально ему было важно не реагировать на разочарование и первые эмоции».

«В таких ситуациях нужно сохранять спокойствие и смотреть на ситуацию со стороны. То же самое касается и игроков.

Я продолжаю контактировать со многими футболистами, хотя знаю, что они очень заняты. Мы разработаем конкретные планы перед стартом нового международного сезона», — сообщил Лёв. 0