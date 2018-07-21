ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиПять вопросов по МКЧ: новый «Реал», свежий «Ливерпуль» и грустный Моуриньо
  • 19:03
    • «Бавария» одержала волевую победу над ПСЖ
  • 18:48
    • «Челси» может купить Пьянича вместо Головина
  • 18:32
    • Лёв: Неудача Германии на ЧМ-2018 связана с отношением к игре
  • 18:11
    • Братья Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры
  • 17:53
    • Агент полузащитника «Леганеса» ждет предложения от ЦСКА
    Все новости спорта

    Лёв: Неудача Германии на ЧМ-2018 связана с отношением к игре

    Сборная Германии Футбол Германии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что неудачное выступление команды на чемпионате мира в России связано с отношением футболистов к игре и настроением в команде.

    Йоахим Лёв
    Йоахим Лёв
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    На чемпионате мира сборная Германии не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе.

    Лёв продолжил работу на своем посту, а руководство Немецкого футбольного союза (DFB) попросило тренерский штаб провести углубленный анализ неудачного выступления команды на турнире, представив полный отчет к сентябрю.

  • Три главные причины неудачи Германии на ЧМ-2018
  • Почему действующий чемпион мира так рано покинул турнир?
  • 29/06/2018

    • «Существует много разных аспектов. У нас достаточно подробностей, чтобы продолжить анализ в ближайшие недели.

    Два особо важных момента заключаются в отношении к игре и настроении. Нам нужно вернуть ощущения радости, веселья и страсти, связанные с игрой за сборную Германии.

    В этом и заключается моя роль — вновь пробудить (в игроках) увлеченность и гордость. Мы должны включить это отношения в наш стиль игры в сочетании с текущими тенденциями в мировом футболе», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

    В пятницу, 20 июля, Лёв провел встречу с руководством Немецкого футбольного союза.

    «Я нашел дискуссию очень конструктивной и полезной. Я думаю, нам удалось донести, что мы подошли к анализу тщательно, серьезно и самокритично.

    Мы всесторонне рассмотрели весь чемпионат мира, и эти выводы имеют решающее значение для разработки плана на будущее.

    Для нас, как тренерского штаба, здорово, что руководство разделяет этот подход, одобряет наш курс и продолжает поддерживать нас», — заявил тренер в интервью пресс-службе DFB.

  • Худшие из лучших: пять неудачников ЧМ-2018
  • Пять человек, с треском проваливших чемпионат мира-2018
  • 18/07/2018

    • Специалист отметил, что «изначально ему было важно не реагировать на разочарование и первые эмоции».

    «В таких ситуациях нужно сохранять спокойствие и смотреть на ситуацию со стороны. То же самое касается и игроков.

    Я продолжаю контактировать со многими футболистами, хотя знаю, что они очень заняты. Мы разработаем конкретные планы перед стартом нового международного сезона», — сообщил Лёв. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Лето, которое мы не забудем
  • Вчера в 02:19
    •
  • Прогноз
  • «Миннесота» — «Лос-Анджелес»
  • 2,18
  • Послезавтра в 02:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Зенит» забивать?
  • «Зенит» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1,78
    •
  • «Филадельфии» пора прервать серию неудач против «Гэлакси»
  • «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставки
  • 2,08
    •
  • «Быки» не проиграют в Хьюстоне
  • «Хьюстон Динамо» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1,89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Джанфранко Дзола Футбол Гигант маленького ростаИстория Джанфранко Дзолы, который еще во время игровой карьеры стал символом «Челси», а теперь возвращается в клуб, но уже в роли тренера Вчера в 12:560
  • 15:03
    • ЦСКА и «Енисей» победителя не определили
  • 14:47
    • «Зенит» близок к подписанию защитника «Эспаньола»
  • 13:36
    • У «Милана» полностью сменилось руководство
    Сборная России Футбол Лето, которое мы не забудемПять самых ярких впечатлений от чемпионата мира-2018 Вчера в 02:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Тухель против Ковача
  • 9,75
    •
  • 18:57
    • «Локомотив» победил «Акхисар Беледиеспор»
  • 17:34
    • Бекао готов дебютировать за ЦСКА в матче за Суперкубок
  • 16:50
    • «Дижон» усилился экс-полузащитником сборной Франции
    Через четыре года у аргентинцев могут появиться новые герои Футбол Взгляд в будущее. Какими будут сборные Аргентины, Франции и Германии в 2022 годуПора подумать о следующем чемпионате мира по футболу 19/07/2018 в 20:230
  • 10:34
    • Черчесов: Мне нравится тренировать сборную России
  • 10:06
    • «Локомотив» и «Барселона» не могут договориться по трансферу Видаля
  • 07:51
    • СМИ: Головин в шаге от перехода в «Монако»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие