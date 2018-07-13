Головин может достойно выступать в любом клубе АПЛ, считает Дрогба

Александр Головин
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На чемпионате мира в России Головин в четырех матчах забил один мяч и сделал две результативные передачи.
«Головин прекрасно проявил себя на чемпионате мира в составе сборной России.
У него хороший удар, великолепная тактика, а также очень хорошее видение поля в плане тактического мышления.
Слышал, что им интересуется "Челси", у меня там много хороших друзей, в том числе и Юрий Жирков с которым мы выступали несколько лет тому назад.
Уверен, что Головин может достойно выступать в любом клубе АПЛ», — сказал Дрогба ТАСС.
В прошедшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги Головин провел 27 матчей, забил пять мячей и сделал три результативные передачи. 0