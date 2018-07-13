Головин может достойно выступать в любом клубе АПЛ, считает Дрогба

Бывший нападающий «Челси»поделился мнением об игре хавбека ЦСКА и сборной России

На чемпионате мира в России Головин в четырех матчах забил один мяч и сделал две результативные передачи.

«Головин прекрасно проявил себя на чемпионате мира в составе сборной России.

У него хороший удар, великолепная тактика, а также очень хорошее видение поля в плане тактического мышления.

Слышал, что им интересуется "Челси", у меня там много хороших друзей, в том числе и Юрий Жирков с которым мы выступали несколько лет тому назад.

Уверен, что Головин может достойно выступать в любом клубе АПЛ», — сказал Дрогба ТАСС.

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В прошедшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги Головин провел 27 матчей, забил пять мячей и сделал три результативные передачи. 0