Определен арбитр матча Россия — Хорватия в 1/4 финала ЧМ-2018

ФИФА назначила бригады арбитров на матчи 1/4 финала чемпионата мира — 2018, которые пройдут 6 и 7 июля.

Игру между сборными России и Хорватии, которая состоится 7 июля в Сочи, обслужит бразильский рефери Сандро Риччи.

Помогать ему на линиях будут Эмерсон де Карвальо и Марсело ван Гассе, четвёртый рефери — Джанни Сиказу из Замбии.

Швецию и Англию, которые также встретятся 7 июля, рассудит голландец Бьорн Куйперс.

Его ассистентами назначены Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстр, четвёртый арбитр — испанец Антонио Мигель Матеу Лаос.

Игру Уругвай — Франция, которая пройдет 6 июля, обслужит аргентинец Нестор Питана.

Его ассистентами назначены Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана, четвёртый рефери — иранец Алиреза Фагани.

Бразильцев и бельгийцев, которые также сыграют 6 июля, рассудит серб Милорад Мажич.

Помогать ему на линиях будут Далибор Джурджевич и Милован Ристич. Четвёртый арбитр — американец Джаир Марруфо.

Российский арбитр Сергей Карасев не попал в список судей, которые будут работать на оставшихся матчах чемпионата мира-2018.

Отметим, что россиянин отработал лишь на одной встрече — между сборными Австралии и Перу (0:2) в группе С. В этом матче он показал шесть желтых карточек.

Чемпионат мира—2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Финальный поединок состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники». 0