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    Капитан сборной Японии завершил международную карьеру

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    Капитан сборной Японии Макото Хасебе объявил о завершении международной карьеры.

    Макото Хасебе
    Макото Хасебе
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    О своем решении Хасебе сообщил в Instagram.

    «Горжусь временем, которое я провел, борясь за сборную Японии. Оно останется в моем сердце, это было замечательно. Я бы не променял это ни на что другое», — написал Хасебе.

    34-летний Хасебе выступал на сборную Японии с 2006 года и принял участие в трех чемпионатах мира (2010, 2014, 2018). Всего на счету полузащитника 114 матчей в футболке национальной команды.

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