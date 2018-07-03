Капитан сборной Японии завершил международную карьеру

Капитанобъявил о завершении международной карьеры.

О своем решении Хасебе сообщил в Instagram.

«Горжусь временем, которое я провел, борясь за сборную Японии. Оно останется в моем сердце, это было замечательно. Я бы не променял это ни на что другое», — написал Хасебе.

34-летний Хасебе выступал на сборную Японии с 2006 года и принял участие в трех чемпионатах мира (2010, 2014, 2018). Всего на счету полузащитника 114 матчей в футболке национальной команды.

Напомним, Япония покинула ЧМ-2018, драматично уступив Бельгии в 1/8 финала. 0