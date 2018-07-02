Бельгия — Япония 3:2, обзор матча

Сборнаяодержала волевую победу над командойв матче 1/8 финала чемпионата мира.

Встреча, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:2.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Несмотря на небольшое преимущество «красных дьяволов», пробить Эйдзи Кавасиму они не смогли.

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Спустя три минуты после перерыва забить удалось «самураям». Гаку Сибасаки из центра поля выполнил отличную передачу к штрафной площади на ход Генки Харагути, Ян Вертонген до мяча не дотянулся, поэтому японский форвард с правого угла поразил дальний угол ворот Тибо Куртуа.

Гол Генки Харагучи Getty Images

Спустя еще четыре минуты японцы удвоили свое преимущество. Такаси Инуи, которого не успел накрыть Аксель Витсель, нанес прекрасный удар из-за пределов штрафной, уложив мяч точно в угол.

На некоторое время показалось, что бельгийцы растерялись. Но им все же удалось собраться. На 69-й минуте они сократили отставание. У Вертонгена получился невероятный удар головой с угла штрафной площади — мяч по высокой траектории перелетел Кавасиму и влетел в ворота у дальней штанги.

Гол Вертонгена Getty Images

Еще через пять минут счет стал равным. Эден Азар с левого фланга вырезал подачу на линию вратарской, где выше всех выпрыгнул Маруан Феллайни и отправил мяч в ворота.

И уже в компенсированное время, когда команды готовились к овертайму, у Бельгии прошла контратака. Ее разогнал Кевин де Брейне, затем он выполнил передачу на Тома Менье, тот с правого фланга отдал пас в центр штрафной площади, Лукаку пропустил мяч на Насера Шадли, который расстрелял ворота с близкой дистанции.

Решающий гол Шадли Getty Images

Бельгия вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Бразилии. Встреча пройдет 6 июля на «Казань-Арене».