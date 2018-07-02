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    Бельгия одержала волевую победу над Японией

    Бельгия — Япония 3:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Японии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира.

    Радость футболистов сборной Бельгии
    Радость футболистов сборной Бельгии
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    Встреча, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:2.

    Первый тайм прошел без забитых мячей. Несмотря на небольшое преимущество «красных дьяволов», пробить Эйдзи Кавасиму они не смогли.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Спустя три минуты после перерыва забить удалось «самураям». Гаку Сибасаки из центра поля выполнил отличную передачу к штрафной площади на ход Генки Харагути, Ян Вертонген до мяча не дотянулся, поэтому японский форвард с правого угла поразил дальний угол ворот Тибо Куртуа.

    Гол Генки Харагучи

    Спустя еще четыре минуты японцы удвоили свое преимущество. Такаси Инуи, которого не успел накрыть Аксель Витсель, нанес прекрасный удар из-за пределов штрафной, уложив мяч точно в угол.

    На некоторое время показалось, что бельгийцы растерялись. Но им все же удалось собраться. На 69-й минуте они сократили отставание. У Вертонгена получился невероятный удар головой с угла штрафной площади — мяч по высокой траектории перелетел Кавасиму и влетел в ворота у дальней штанги.

    Гол Вертонгена

    Еще через пять минут счет стал равным. Эден Азар с левого фланга вырезал подачу на линию вратарской, где выше всех выпрыгнул Маруан Феллайни и отправил мяч в ворота.

    И уже в компенсированное время, когда команды готовились к овертайму, у Бельгии прошла контратака. Ее разогнал Кевин де Брейне, затем он выполнил передачу на Тома Менье, тот с правого фланга отдал пас в центр штрафной площади, Лукаку пропустил мяч на Насера Шадли, который расстрелял ворота с близкой дистанции.

    Решающий гол Шадли

    Бельгия вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Бразилии. Встреча пройдет 6 июля на «Казань-Арене».

    ЧМ-2018
    Бельгия — Япония — 3:2 (0:0)
    Голы: 0:1 — 48 Харагути, 0:2 — 52 Инуи, 1:2 — 69 Вертонген, 2:2 — 74 Феллайни, 3:2 — 90+4 ШадлиБельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, де Брюйне, Витцель, Феррейра Карраско (Шадли, 65), Мертенс (Феллайни, 65), Азар, ЛукакуЯпония: Кавасима, Сакаи, Йосида, Седзи, Нагатомо, Хасебе, Сибасаки (Ямагути, 81), Харагути (Хонда, 81), Кагава, Инуи, ОсакоПредупреждение: Сибасаки (40)
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