Бельгия — Япония 3:2, обзор матча

Встреча, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:2.
Первый тайм прошел без забитых мячей. Несмотря на небольшое преимущество «красных дьяволов», пробить Эйдзи Кавасиму они не смогли.
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Спустя три минуты после перерыва забить удалось «самураям». Гаку Сибасаки из центра поля выполнил отличную передачу к штрафной площади на ход Генки Харагути, Ян Вертонген до мяча не дотянулся, поэтому японский форвард с правого угла поразил дальний угол ворот Тибо Куртуа.
Спустя еще четыре минуты японцы удвоили свое преимущество. Такаси Инуи, которого не успел накрыть Аксель Витсель, нанес прекрасный удар из-за пределов штрафной, уложив мяч точно в угол.
На некоторое время показалось, что бельгийцы растерялись. Но им все же удалось собраться. На 69-й минуте они сократили отставание. У Вертонгена получился невероятный удар головой с угла штрафной площади — мяч по высокой траектории перелетел Кавасиму и влетел в ворота у дальней штанги.
Еще через пять минут счет стал равным. Эден Азар с левого фланга вырезал подачу на линию вратарской, где выше всех выпрыгнул Маруан Феллайни и отправил мяч в ворота.
И уже в компенсированное время, когда команды готовились к овертайму, у Бельгии прошла контратака. Ее разогнал Кевин де Брейне, затем он выполнил передачу на Тома Менье, тот с правого фланга отдал пас в центр штрафной площади, Лукаку пропустил мяч на Насера Шадли, который расстрелял ворота с близкой дистанции.
Бельгия вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой Бразилии. Встреча пройдет 6 июля на «Казань-Арене».