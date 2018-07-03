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    Бывший игрок ЦСКА решил завершить карьеру в национальной команде

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    Экс-полузащитник московского ЦСКА Кэйсукэ Хонда решил прекратить выступления за национальную команду Японии.

    Кэйсукэ Хонда
    Кэйсукэ Хонда
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    «Я заканчиваю свою карьеру в сборной. Я счастлив, ведь у нас много хороших молодых игроков. Теперь их очередь писать историю японского футбола», — цитирует Football Station Хонду.

    Японцы вылетели с турнира, уступив Бельгии в 1/8 финала (2:3). Хонда вышел на замену в концовке второго тайма.

    32-летний Хонда дебютировал в составе национальной команды Японии в июне 2008 года. Вместе с японской сборной хавбек стал обладателем Кубка Азии в 2011 году.

    На нынешнем чемпионате мира он отдал результативную передачу в матче группового этапа с Колумбией (2:1) и стал автором гола в ворота Сенегала (2:2).

    Всего в сборной Японии Хонда провел 98 матчей и забил 37 голов. 0

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