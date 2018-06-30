Далич: Встреча с исландцами была тестовой перед матчем со сборной Дании

Главный тренер сборной Хорватиизаявил, что во встрече 1/8 финала чемпионата мира против датчан его команда должна быть рассудительной.

В 1/8 финала хорваты встретятся с командой Дании. Матч состоится 1 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 21:00 мск.

«Завтра нам необходимо включить мозг, уверенность, рассудок, а эмоции мы должны контролировать.

Если мы добьемся результата завтра, это будет еще более значимое достижение для команды, для наших семей и для нашей страны.

Но внутри меня идет борьба. И в этом моя мотивация. Я часть моей команды. Если нам удастся добиться результата, мы будем счастливы и пойдем дальше.

Я могу сказать, что каким бы ни был итог, мы выложились полностью и не зря проделали работу со своими ребятами», — цитирует Далича «Р-Спорт».

Также Далич ответил на вопрос, как команда отреагировала на видеообращение со стороны хорватской армии.

«Любая поддержка из Хорватии очень полезна нам, неважно, выражена она через интернет или по телевидению. Мы хотим наполнить хорватов гордостью за наш футбол, за нашу сборную», — заявил он.

Сборная Хорватии заняла первое место в группе D, победив во всех трех матчах на групповом этапе.

«Матч против датчан нельзя сравнивать с игрой против исландцев. Тот, кто проиграет — сойдет с пробега.

Да, у скандинавских сборных есть общие черты — "стандарты", игра на втором этаже. Можно сказать, что встреча с исландцами была тестовой перед матчем со сборной Дании.

Однако у датчан гораздо более высококлассные футболисты, они здорово действуют в обороне, сильны физически. Нам придется непросто», — сказал тренер.

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Далич заявил, что станет самым счастливым человеком на свете, если лидеру его команды Луке Модричу вручат «Золотой мяч».

«Может ли Модрич конкурировать с Лионелем Месси и Криштиану Роналду в борьбе за "Золотой мяч"? Насколько я знаю, сборная Аргентины сейчас проигрывает французам 2:4 (матч завершился поражением аргентинцев со счетом 3:4 — прим LiveSport.Ru)...

Я бы был самым счастливым человеком в мире, если бы Модричу действительно вручили "Золотой мяч". Это стало бы показателем, что наш футбол чего-то стоит», — сказал Далич. 0