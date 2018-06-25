ЧМ-2018. Иран — Португалия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы на заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные Ирана и Португалии.

Матч 3-го тура группы В состоится в Саранске на «Мордовия Арене» и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр матча — Энрике Касерес Вильяфанте из Парагвая.

С первых минут на поле появится Рикарду Куарежма, а вот хавбек «Локомотива» Мануэл Фернандеш снова остался в запасе.

Иран: Алиреза Беиранванд, Маджид Хоссеини, Мортеза Пуралиганджи, Рамин Резаян, Эхсан Хаджсафи, Вахид Амири, Саид Эзатолахи, Омид Эбраими, Алиреза Джаханбакш, Мехди Тареми, Сердар Азмун

Португалия: Руй Патрисиу, Седрик Соареш, Пепе, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Виллиам Карвалью, Адриен Силва, Жоау Мариу, Рикарду Куарежма, Криштиану Роналду, Андре Силва.

Португалия с 4 очками занимает второе место в группе В, лидирует Испания (4 очка). У команды Ирана 3 очка.

Испанцы встретятся в Калининграде с потерпевшей два поражения командой Марокко (прогноз).

Победитель группы В в 1/8 финала встретится с командой России, занявшей второе место в группа А. Финишировавшая второй в квартете В команда сыграет с победителем группы А — Уругваем.

Букмекеры в матче отдают победу сборной Португалии. Коэффициент на ее победу 1,65. Победа Ирана оценивается в среднем в 6,3. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.