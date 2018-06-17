Силва пока не думает о возможной встрече с Россией

Полузащитник сборной Португалииподелился ожиданиями от матча с Марокко на чемпионате мира.

«В сборной Марокко 17 футболистов из 23, которые приехали в Россию, родились за пределами своей страны, многие играют в европейских чемпионатах. Мы полностью сосредоточены на игре против марокканцев, все прекрасно понимают, что легкой прогулки не будет, ведь они не проиграли ни одного матча в квалификации чемпионата мира.

Для нас абсолютно не имеет значения против кого нам играть, мы должны выходить на каждый матч так, как будто это финальная игра.

Матч между Марокко и Ираном может не отражать истинной силы африканской команды. Да, мы смотрели игру, и было видно, что обе команды претендовали на победу.

Если мы и выглядим фаворитами в следующем матче, то пока только на бумаге. Марокко будет прикладывать все силы, чтобы добиться положительного результата, и наша задача набрать наши три очка.

Да, мы в курсе, что можем встретиться с Россией в плей-офф, однако на данный момент этот вопрос мы в голове не держим. Россия хорошая сборная, однако все мысли и силы мы концентрируем на нашей группе и на следующей игре против команды Марокко в частности», — цитирует Силву ТАСС.