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    Аргентина — Исландия: известны стартовые составы

    Аргентина — Исландия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Сборная Исландии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Исландии на матч первого тура группового этапа ЧМ.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Аргентина: Кабальеро, Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Меса, Маскерано, Билья, Ди Мария, Месси, Агуэро

    Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Гуннарссон, Халльфредссон, Финнбогасон.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Позже в группе D также сыграют сборные Хорватии и Нигерии, которые начнут свой матч в 22.00 мск (прогноз).

    Аргентина является фаворитом матча, по мнению букмекеров. Коэффициент на победу аргентинцев — 1,34. Победа исландцев в среднем оценивается коэффициентом 10,50. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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