Аргентина — Исландия: известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборныхна матч первого тура группового этапа ЧМ.

Аргентина: Кабальеро, Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Меса, Маскерано, Билья, Ди Мария, Месси, Агуэро

Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Гуннарссон, Халльфредссон, Финнбогасон.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Позже в группе D также сыграют сборные Хорватии и Нигерии, которые начнут свой матч в 22.00 мск (прогноз).

Аргентина является фаворитом матча, по мнению букмекеров. Коэффициент на победу аргентинцев — 1,34. Победа исландцев в среднем оценивается коэффициентом 10,50. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.